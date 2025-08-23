Победитель «Интервидения» получит кубок и 30 млн рублей
Победитель международного песенного конкурса «Интервидение» получит денежный приз размером 30 млн руб., также ему вручат кубок, рассказал ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
Такая крупная сумма, как отметил он, это стимул для участников и повышение престижа конкурса. Алимов добавил, что жюри в любом случае определит победителя, разделения первого места между двумя исполнителями с одинаковыми результатами не будет.
Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. В МИД России сообщали, что участие подтвердила 21 страна. В их числе Россия, Белоруссия, США, Египет, Индия, Китай, Эфиопия, ЮАР, Кения и другие государства. Стран – членов ЕС в этом списке нет.
От России выступит Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу». США на конкурсе представит американский певец и автор песен Брэндон Ховард, которого СМИ называют непризнанным сыном Майкла Джексона.