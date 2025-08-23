Газета
Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом и общественным деятелем

Ведомости

Глава МИД Сергей Лавров назвал член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, исполнительного директора «России сегодня» Кирилла Вышинского выдающимся журналистом и общественным деятелем. Об этом говорится в тексте соболезнования, передает «РИА Новости».

Лавров также отметил, что Вышинский был предан своей профессии и своим убеждениям. Его творческий путь глава МИДа назвал ярким примером «стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства».

Кроме того, Лавров подчеркнул вклад исполнительного директора «России сегодня» в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине процессов.

Вышинский скончался 23 августа после тяжелой болезни. 

Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что смерть Вышинского является утратой для мировой журналистики. Она также отметила, что он «пытался достучаться до мирового сообщества для того, чтобы донести правду» о действиях Киева.

