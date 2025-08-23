В годовщину гибели Дарьи Дугиной ее память почтили в Париже
В годовщину гибели журналистки Дарьи Дугиной в Париже прошли памятные мероприятия. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, панихида прошла в кафедральном соборе Святой Троицы, расположенном на набережной Бранли. Ее посетили около 50 человек. После завершения службы участники направились на площадь Вобан, где состоялась манифестация в честь журналистки.
Данное мероприятие было организовано ассоциацией «СОС Донбасс», которая объединяет активистов, поддерживающих жителей Донбасса.
20 августа в парке «Захарово» Одинцовского городского округа Московской области открыли памятник Дугиной. После выступлений гостей архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) освятил памятник. В конце мероприятия все желающие смогли возложить цветы к монументу.
20 августа 2022 г. в Московской области возле поселка Большие Вяземы взорвали автомобиль, в котором находилась Дугина. Она погибла на месте от минно-взрывных травм. По версии ФСБ, взрыв был «подготовлен и совершен украинскими спецслужбами».
Непосредственным исполнителем преступления стала гражданка Украины 43-летняя Наталья Вовк (ранее – Шабан). Бывший инспектор ГИБДД Иван Рыбин и Даниил Чоудхури продали ей номер машины и адрес Дугиной. В ноябре 2023 г. Нагатинский суд приговорил их за незаконное распространение сведений о частной жизни лица и злоупотреблении должностными полномочиями (по ч. 1 ст. 285 и ч. 1, 2 ст. 137 УК РФ) к четырем и одному году колонии общего режима соответственно. Сама исполнительница находится за пределами России. В ноябре 2022 г. она заочно арестована Басманным судом.