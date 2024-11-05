«РИА Новости»: обвиняемый по делу об убийстве Дарьи Дугиной служит в ВСУ
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, является военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы украинских государственных органов, которые имеются в распоряжении редакции.
По данным агентства, 1 июня этого года Цыганенко находился при исполнении обязанностей военной службы в одном из подразделений ВСУ. 14 августа в отношении него также принимались решения государственными органами в том же статусе военнослужащего.
Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник ее отца, консервативного философа Александра Дугина, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки, заявил, что Украина «будет продолжать убивать».
По данным ФСБ России, за убийством стояли украинские спецслужбы. Исполнительницей ведомство считает гражданку Украины Наталью Вовк, она была заочно арестована и объявлена в розыск. Ее соучастником ФСБ называет Цыганенко. По данным российской службы, он обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, а также вместе с ней собрал самодельное взрывное устройство. В апреле 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Цыганенко, он объявлен в международный розыск.