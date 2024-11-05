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«РИА Новости»: обвиняемый по делу об убийстве Дарьи Дугиной служит в ВСУ

Ведомости

Гражданин Украины Богдан Цыганенко, обвиняемый в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, является военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документы украинских государственных органов, которые имеются в распоряжении редакции.

По данным агентства, 1 июня этого года Цыганенко находился при исполнении обязанностей военной службы в одном из подразделений ВСУ. 14 августа в отношении него также принимались решения государственными органами в том же статусе военнослужащего.

Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник ее отца, консервативного философа Александра Дугина, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки, заявил, что Украина «будет продолжать убивать».

По данным ФСБ России, за убийством стояли украинские спецслужбы. Исполнительницей ведомство считает гражданку Украины Наталью Вовк, она была заочно арестована и объявлена в розыск. Ее соучастником ФСБ называет Цыганенко. По данным российской службы, он обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, а также вместе с ней собрал самодельное взрывное устройство. В апреле 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Цыганенко, он объявлен в международный розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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