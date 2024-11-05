«РИА Новости»: обвиняемый по делу об убийстве Дарьи Дугиной служит в ВСУ

По данным ФСБ России, за убийством стояли украинские спецслужбы. Исполнительницей ведомство считает гражданку Украины Наталью Вовк, она была заочно арестована и объявлена в розыск. Ее соучастником ФСБ называет Цыганенко. По данным российской службы, он обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, а также вместе с ней собрал самодельное взрывное устройство. В апреле 2023 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Цыганенко, он объявлен в международный розыск.