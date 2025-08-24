На терминале в Усть-Луге ликвидировали открытое горение

Глава региона ранее сообщил об уничтожении над портом Усть-Луга утром 24 августа 10 БПЛА. По его словам, обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале. Пожарные приступили к тушению огня. Позднее Дрозденко писал, что емкости с топливом не были затронуты пожаром. По данным властей, в результате происшествия пострадавших нет.