На терминале в Усть-Луге ликвидировали открытое горение
Открытое горение на терминале в Усть-Луге ликвидировано, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Пожар на терминале «НОВАТЭКа» начался утром 24 августа после отражения атаки беспилотников.
Службы собственника приступают к ремонтно-восстановительным работам на площадке, сообщил Дрозденко.
Глава региона ранее сообщил об уничтожении над портом Усть-Луга утром 24 августа 10 БПЛА. По его словам, обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале. Пожарные приступили к тушению огня. Позднее Дрозденко писал, что емкости с топливом не были затронуты пожаром. По данным властей, в результате происшествия пострадавших нет.