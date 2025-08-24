Трое рабочих из КНР пострадали при падении обломков БПЛА в Ленобласти
Трое рабочих из Китая пострадали в результате падения строительных лесов на площадке строительства газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области, причиной инцидента могло стать падение на леса обломков беспилотника, сообщает Telegram-канал администрации региона.
Пострадавшие были доставлены в Кингисеппскую больницу, им оказывают помощь, говорится в сообщении. Причины травм выясняются, но в качестве одной из версий рассматривается падение на леса обломков БПЛА, отметили в администрации.
24 августа украинские беспилотники атаковали Кингисеппский район Ленобласти. Утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА, а обломки одного из них привели к возгоранию на терминале «Новатэка», сообщал губернатор Александр Дрозденко. Для тушения возгорания был направлен пожарный поезд. Через несколько часов глава региона сообщил о ликвидации открытого горения на терминале в Усть-Луге и начале ремонтно-восстановительных работ на площадке.