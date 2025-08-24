Трое рабочих из КНР пострадали при падении обломков БПЛА в Ленобласти

24 августа украинские беспилотники атаковали Кингисеппский район Ленобласти. Утром над портом Усть-Луга было уничтожено 10 БПЛА, а обломки одного из них привели к возгоранию на терминале «Новатэка», сообщал губернатор Александр Дрозденко. Для тушения возгорания был направлен пожарный поезд. Через несколько часов глава региона сообщил о ликвидации открытого горения на терминале в Усть-Луге и начале ремонтно-восстановительных работ на площадке.