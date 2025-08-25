Россиянам рассказали о способах получения допвыплат к алиментам
Кроме алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы. Среди них – аренда жилья, лечение или секции, сообщила адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова в беседе с «РИА Новости».
Адвокат пояснила, что ст. 86 Семейного кодекса РФ закрепляет возможность взыскания дополнительных расходов с отдельно проживающего родителя при отсутствии пригодного для постоянного проживания жилья. Обычно речь идет о ежемесячной твердой денежной сумме, подлежащей индексации. В частности, имеется в виду ситуация, когда ребенок живет с получателем алиментов в съемном жилье, а плательщик выплачивает исключительно минимальные алименты, которых не хватит на аренду.
Подобными исключительными обстоятельствами также являются состояние здоровья ребенка, требующее, например, протезирования или других медицинских манипуляций. Тогда может быть взыскана единоразовая выплата в качестве компенсации уже произведенных расходов.
Для увеличения расходов на обучение ребенка, спортивные мероприятия и секции нужно письменно обратиться ко второму родителю, в том числе через мессенджер. Если ответа не последует или второй родитель откажется платить, то можно обратиться в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов.
В мае директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов сообщил о рассмотрении вопроса о введении запрета регистрации автомобилей для должников по алиментам.
В мае 2024 г. Госдума приняла закон о создании реестра должников по алиментам. Речь о должниках, которые привлекались к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей либо нетрудоспособных родителей.