Россиянам рассказали о способах получения допвыплат к алиментам

Для увеличения расходов на обучение ребенка, спортивные мероприятия и секции нужно письменно обратиться ко второму родителю, в том числе через мессенджер. Если ответа не последует или второй родитель откажется платить, то можно обратиться в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов.