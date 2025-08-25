ТАСС: замглавы Курской области задержан по делу о хищении 1 млрд рублей
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан по делу о хищении 1 млрд руб. при возведении фортификационных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
О задержании стало известно утром 25 августа. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства подтвердил эту информацию. Он также отметил, что задержание, предварительно, связано с работами по строительству оборонительных объектов в Белгородской области, где Базаров до этого занимал аналогичную должность.
Хинштейн подчеркнул, что власти региона окажут следствию необходимое содействие. По его словам, если Базаров виноват, то он ответит по всей строгости закона.
Глава региона добавил, что ситуация стала очередным напоминанием о необходимости строго соблюдать требования закона. Хинштейн подчеркнул, что никакие предыдущие заслуги не могут являться основанием для индульгенции.
Базаров работал вице-губернатором Белгородской области по строительству с 2020 г. 5 февраля 2025 г. он был назначен врио заместителя губернатора Курской области по строительству.