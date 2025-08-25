ТАСС: замглавы Курской области задержан по делу о хищении 1 млрд рублей

О задержании стало известно утром 25 августа. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства подтвердил эту информацию. Он также отметил, что задержание, предварительно, связано с работами по строительству оборонительных объектов в Белгородской области, где Базаров до этого занимал аналогичную должность.