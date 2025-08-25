Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта во Владикавказе
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту «Беслан» города Владикавказ. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В предыдущий раз Росавиация вводила аналогичные ограничения в воздушной гавани Владикавказа 16 августа. Они действовали около трех часов. В период действия меры на запасной аэродром ушел один самолет. На фоне введения мер в Северной Осетии был объявлен режим беспилотной опасности.
В ночь на 25 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 21 украинский БПЛА самолетного типа. Наибольшее число сбитых БПЛА – семь единиц – пришлось на территорию Смоленской области. Еще шесть беспилотников были ликвидированы в Брянской области и по три – в Орловской и Московском регионе (включая два БПЛА, летевших в сторону столицы). По одной воздушной цели было поражено в Калужской и Тверской областях.