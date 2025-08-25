Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Арестовано имущество экс-чиновника Минобороны по делу об ущербе в 650 млн рублей

Ведомости

Суд наложил арест на имущество бывшего замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Минобороны Ивана Сметанюка на 143 млн руб. по делу об ущербе ведомству. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ. 

Сметанюка обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в ходе выполнения гособоронзаказа).

По данным следствия, в 2019 г. госзаказчик и организация «Креатив» заключили контракты на общую сумму свыше 650 млн руб. на строительство объектов в Хабаровском крае. Сметанюк отвечал за контроль и организацию строительных работ. В 2019-2020 г. Сметанюк не исполнял, возложенную на него ответственность, в результате чего контракты были выполнены с существенными нарушениями. Министерству обороны причинен ущерб на сумму свыше 650 млн руб., сообщает СК.

СК завершил расследование дела о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа

Политика / Армия и спецслужбы

28 июля следователи завершили расследование уголовного дела против директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Во время предварительного следствия он признал вину и добровольно возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.                       

По данным следствия, в феврале 2023 г. государство заключило многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за его исполнением был предоставлен Флори. При исполнении заказа судостроительным заводом сотрудники вносили ложные сведения в документы о стоимости и присвоили более 4 млн руб. бюджетных средств.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных