Арестовано имущество экс-чиновника Минобороны по делу об ущербе в 650 млн рублей
Суд наложил арест на имущество бывшего замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Минобороны Ивана Сметанюка на 143 млн руб. по делу об ущербе ведомству. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.
Сметанюка обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в ходе выполнения гособоронзаказа).
По данным следствия, в 2019 г. госзаказчик и организация «Креатив» заключили контракты на общую сумму свыше 650 млн руб. на строительство объектов в Хабаровском крае. Сметанюк отвечал за контроль и организацию строительных работ. В 2019-2020 г. Сметанюк не исполнял, возложенную на него ответственность, в результате чего контракты были выполнены с существенными нарушениями. Министерству обороны причинен ущерб на сумму свыше 650 млн руб., сообщает СК.
28 июля следователи завершили расследование уголовного дела против директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Во время предварительного следствия он признал вину и добровольно возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.
По данным следствия, в феврале 2023 г. государство заключило многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за его исполнением был предоставлен Флори. При исполнении заказа судостроительным заводом сотрудники вносили ложные сведения в документы о стоимости и присвоили более 4 млн руб. бюджетных средств.