Арестовано имущество экс-чиновника Минобороны по делу об ущербе в 650 млн рублей

По данным следствия, в 2019 г. госзаказчик и организация «Креатив» заключили контракты на общую сумму свыше 650 млн руб. на строительство объектов в Хабаровском крае. Сметанюк отвечал за контроль и организацию строительных работ. В 2019-2020 г. Сметанюк не исполнял, возложенную на него ответственность, в результате чего контракты были выполнены с существенными нарушениями. Министерству обороны причинен ущерб на сумму свыше 650 млн руб., сообщает СК.