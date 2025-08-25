Mirror: индийский Boeing 787 мог разбиться из-за проблем с электрикой в туалетах
Проблемы с электрикой в туалетах на борту Boeing 787 Dreamliner Air India могли стать причиной крушения самолета в июне. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на адвоката Майка Эндрюса, представляющего интересы семей погибших.
По его словам, катастрофа вряд ли произошла из-за ошибки пилотов. Адвокат утверждает, что неисправности в системе подачи питьевой воды могли вызвать короткое замыкание в туалетах и отключение питания двигателей. До этого Федеральное управление гражданской авиации США обращало внимание на подобные дефекты за месяц до катастрофы.
Эндрюс также сообщил, что располагает сведениями о технических проблемах, которые могли привести к трагедии, и рассматривает возможность подачи иска к Boeing в судах США.
Самолет Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вскоре после вылета. На борту находились 242 человека, выжил лишь один пассажир. Лайнер упал на здание общежития медицинского колледжа в Ахмедабаде, где также погибли люди.
Вечером 12 июня появились данные о том, что капитан рейса Air India успел предупредить о потере мощности самолетом за несколько секунд до столкновения с землей.