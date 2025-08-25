Газета
Москвичи выбрали концепцию сохранения дома-книжки на Новом Арбате

Ведомости

Москвичи в рамках голосования на платформе «Активный гражданин» определили концепцию будущего дома-книжки на Новом Арбате, известного как бывшее здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Большинство участников поддержали вариант с сохранением объекта, сообщается на сайте мэрии Москвы.

В голосовании приняли участие около 178 000 человек. Более 46% отдавших голос выбрали проект, предусматривающий сохранение здания и его реконструкцию с учетом современного состояния. Согласно плану, дом-книжка останется главным композиционным элементом района, отражающим эстетику советского модернизма.

Проект также предполагает строительство нового небоскреба, который будет визуально напоминать свиток. Он станет дополнительным архитектурным акцентом ансамбля. В обновленном комплексе разместятся офисы, а также объекты деловой, торговой и гастрономической инфраструктуры. С верхних этажей нового здания будут доступны панорамные виды на Москву.

В июле «РИА Новости» писали, что проект жилого небоскреба One в «Москва-сити», который должен был стать самым высоким в Европе, изменили: его высоту сократили с 410 до 379,1 м, но добавили уникальную зону – парк Sky Garden на 85-м этаже. 

Сообщалось, что 90-этажный небоскреб займет 294 300 кв. м. Возведение здания начнется не позднее конца 2025 г., а завершение строительства запланировано на 2030 г. Небоскреб будет включать 1417 квартир, среди которых двухуровневые пентхаусы на верхних ярусах. С 5-го по 30-й этажи займут офисные помещения площадью 40 000 кв. м.

