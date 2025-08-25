Москвичи выбрали концепцию сохранения дома-книжки на Новом Арбате

Сообщалось, что 90-этажный небоскреб займет 294 300 кв. м. Возведение здания начнется не позднее конца 2025 г., а завершение строительства запланировано на 2030 г. Небоскреб будет включать 1417 квартир, среди которых двухуровневые пентхаусы на верхних ярусах. С 5-го по 30-й этажи займут офисные помещения площадью 40 000 кв. м.