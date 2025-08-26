Бастрыкин поручил обеспечить взаимодействие с МЧС для спасения Наговициной
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал поручение обеспечить взаимодействие с МЧС России для содействия спасению российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Соответствующее поручение было дано в связи с обращением сына Наговициной. Он попросил оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы для подтверждения факта, что альпинистка жива.
Операция по спасению Наговициной завершилась 25 августа после очередной неудачной попытки эвакуировать ее. Эвакуация не состоялась из-за ухудшения погоды. По данным портала mountain.ru, шансов, что спустя почти две недели альпинистка жива, практически нет.
12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, полученной при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и отправился на спуск за спасателями. После этого несколько раз предпринимались попытки снять альпинистку с пика Победы, но все из них оказались неудачными. В частности, к эвакуации привлекался вертолет Ми-8 минобороны Киргизии, но он совершил жесткую посадку.
25 августа киргизский альпинист Наиль Муратов заявил, что операцию по эвакуации Наговициной с пика Победы смогут возобновить в июле 2026 г. Сезон восхождений на пике Победы длится с 10 июля по 15 августа.