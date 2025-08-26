Бастрыкин поручил обеспечить взаимодействие с МЧС для спасения Наговициной

12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, полученной при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и отправился на спуск за спасателями. После этого несколько раз предпринимались попытки снять альпинистку с пика Победы, но все из них оказались неудачными. В частности, к эвакуации привлекался вертолет Ми-8 минобороны Киргизии, но он совершил жесткую посадку.