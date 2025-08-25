Что известно о судьбе альпинистки Натальи Наговициной

Что известно о судьбе альпинистки Натальи НаговицинойСпасателям не удалось эвакуировать женщину с пика Победы
С 12 августа альпинистское сообщество и СМИ следили за ситуацией, развернувшейся вокруг пика Победы в Киргизии. На высоте около 7200 м застряла российская альпинистка Наталья Наговицина после перелома ноги на спуске с высоты.
Альпинистка находится возле пика две недели. Попытки ее эвакуации предпринимались несколько раз, но все они оказались безуспешными. В результате спасательных операций погиб итальянский альпинист, а военный вертолет совершил жесткую посадку. 25 августа попытки эвакуации окончательно остановили.
Гибель супруга, возвращение на Хан-Тенгри и перелом ноги
Наговицина родилась 20 августа 1977 г. в селе Черновском Пермской области. Работала в структуре ЦИК России, была главным консультантом отдела эксплуатации и обеспечения функционирования комплексов ГАС «Выборы». Пришла в альпинизм в 2016 г., с того момента покорила пик Коммунизма (7495 м), пик Ленина (7134 м), пик Корженевской (7105 м), пик Хан-Тенгри (7010 м).
При восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 г. погиб ее супруг Сергей. У него случился инсульт на высоте 6900 м, его парализовало. Наговицина отказывалась спускаться со спасателями, пока муж не скончался. Через год она вновь пошла на Хан-Тенгри и покорила высоту. Наговицина установила мемориальную табличку в память о муже.
Экспедиция по покорению пика Победы – одного из самых сложных маршрутов – стартовала 12 августа. Наговицина была в составе группы россиянина Романа Мокринского, немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луки Синигильи. Позже группа разделилась. Днем того же дня Наговицина и Мокринский объявили, что покорили пик.
При спуске Наговицина и Мокринский соскользнули с гребня – альпинистка упала и сломала ногу. Мокринский оказал ей первую помощь и пошел на спуск за спасением. С того момента Наговицина, получившая ранение, осталась без связи.
Спасение альпинистки
Первая спасательная операция началась на следующий день, 13 августа. Мокринский добрался до Синигальи и Зигмунда, после чего иностранцы вернулись к Наговициной. Они передали женщине продукты, спальный мешок, газовый баллон. При спуске итальянец получил обморожение рук, но, несмотря на это, вновь поднялся к Наговициной уже 14 августа. В этот раз – по другому пути, через пик Важа Пшавела.
Альпинистам не удалось дойти до Наговициной из-за ухудшения погоды и состояния Синигальи. У итальянца наблюдается несвязная речь, отсутствие координации, писали на портале mountain.ru. Врач по рации диагностировал у Синигалья отек мозга. 15 августа альпинист умер.
Пик Победы
17 августа к спасательной операции подключают вертолет. Первый вылет совершает Ми-8 минобороны Киргизии, но на высоте 4600 м совершает жесткую посадку у края ледника Дикий. Один из пилотов получил компрессионный перелом позвоночника, один из спасателей – вывих тазовых костей. Позже их эвакуировали другим вертолетом.
19 августа появляются кадры с беспилотника: Наговицина жива, лежит в разорванной ветром палатке. На следующий день, 20 августа, эвакуировали альпинистов из группы Наговициной – Мокринского и Зигмунда. 23 августа МЧС Киргизии объявило о приостановке эвакуации Наговициной в связи с ухудшением погодных условий.
Новую попытку собирались предпринять 25 августа. За день до этого передают, что на высоте будет благоприятная погода. На тот момент Наговицина находилась на горе уже две недели, запасы еды и воды за этот период могли закончиться. Как писали на mountain.ru, шансов, что Наговицина жива, практически нет: «Но организаторы спасработ решили дать ей еще один». Для ее эвакуации планировалось задействовать вертолет.
25 августа на портале mountain.ru появляется сообщение: «Спасательная операция на пике Победа окончательно завершена. Итальянские пилоты улетели». Эвакуировать российскую альпинистку не удалось.
Когда к альпинистке поднимутся вновь
Следующие операции перенесли на 2026 г. Сезон восхождений на пике Победы длится с 10 июля по 15 августа. По заявлению киргизского альпиниста Наиля Муратова, эвакуацию будет возможно провести не раньше июля 2026 г. Для этого необходимо большое количество ресурсов и группа из 10–12 человек, которые смогут менять друг друга.