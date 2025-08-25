Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Что известно о судьбе альпинистки Натальи Наговициной

Спасателям не удалось эвакуировать женщину с пика Победы
Максим Цуланов
Юрий Куйдин / РИА Новости
Юрий Куйдин / РИА Новости

С 12 августа альпинистское сообщество и СМИ следили за ситуацией, развернувшейся вокруг пика Победы в Киргизии. На высоте около 7200 м застряла российская альпинистка Наталья Наговицина после перелома ноги на спуске с высоты.

Альпинистка находится возле пика две недели. Попытки ее эвакуации предпринимались несколько раз, но все они оказались безуспешными. В результате спасательных операций погиб итальянский альпинист, а военный вертолет совершил жесткую посадку. 25 августа попытки эвакуации окончательно остановили.

Гибель супруга, возвращение на Хан-Тенгри и перелом ноги

Наговицина родилась 20 августа 1977 г. в селе Черновском Пермской области. Работала в структуре ЦИК России, была главным консультантом отдела эксплуатации и обеспечения функционирования комплексов ГАС «Выборы». Пришла в альпинизм в 2016 г., с того момента покорила пик Коммунизма (7495 м), пик Ленина (7134 м), пик Корженевской (7105 м), пик Хан-Тенгри (7010 м).

При восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 г. погиб ее супруг Сергей. У него случился инсульт на высоте 6900 м, его парализовало. Наговицина отказывалась спускаться со спасателями, пока муж не скончался. Через год она вновь пошла на Хан-Тенгри и покорила высоту. Наговицина установила мемориальную табличку в память о муже.

Экспедиция по покорению пика Победы – одного из самых сложных маршрутов – стартовала 12 августа. Наговицина была в составе группы россиянина Романа Мокринского, немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луки Синигильи. Позже группа разделилась. Днем того же дня Наговицина и Мокринский объявили, что покорили пик.

При спуске Наговицина и Мокринский соскользнули с гребня – альпинистка упала и сломала ногу. Мокринский оказал ей первую помощь и пошел на спуск за спасением. С того момента Наговицина, получившая ранение, осталась без связи.

Спасение альпинистки

Первая спасательная операция началась на следующий день, 13 августа. Мокринский добрался до Синигальи и Зигмунда, после чего иностранцы вернулись к Наговициной. Они передали женщине продукты, спальный мешок, газовый баллон. При спуске итальянец получил обморожение рук, но, несмотря на это, вновь поднялся к Наговициной уже 14 августа. В этот раз – по другому пути, через пик Важа Пшавела.

Альпинистам не удалось дойти до Наговициной из-за ухудшения погоды и состояния Синигальи. У итальянца наблюдается несвязная речь, отсутствие координации, писали на портале mountain.ru. Врач по рации диагностировал у Синигалья отек мозга. 15 августа альпинист умер.

Пик Победы

Пик Победы находится на границе Киргизии и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, на хребте Какшаал-Тоо. Это самая высокая точка горной системы Тянь-Шань – абсолютная высота составляет 7439 м. «Соседом» вершины является пик Хан-Тенгри, абсолютная высота которого – 6995,2 м.

17 августа к спасательной операции подключают вертолет. Первый вылет совершает Ми-8 минобороны Киргизии, но на высоте 4600 м совершает жесткую посадку у края ледника Дикий. Один из пилотов получил компрессионный перелом позвоночника, один из спасателей – вывих тазовых костей. Позже их эвакуировали другим вертолетом.

19 августа появляются кадры с беспилотника: Наговицина жива, лежит в разорванной ветром палатке. На следующий день, 20 августа, эвакуировали альпинистов из группы Наговициной – Мокринского и Зигмунда. 23 августа МЧС Киргизии объявило о приостановке эвакуации Наговициной в связи с ухудшением погодных условий.

Новую попытку собирались предпринять 25 августа. За день до этого передают, что на высоте будет благоприятная погода. На тот момент Наговицина находилась на горе уже две недели, запасы еды и воды за этот период могли закончиться. Как писали на mountain.ru, шансов, что Наговицина жива, практически нет: «Но организаторы спасработ решили дать ей еще один». Для ее эвакуации планировалось задействовать вертолет.

25 августа на портале mountain.ru появляется сообщение: «Спасательная операция на пике Победа окончательно завершена. Итальянские пилоты улетели». Эвакуировать российскую альпинистку не удалось.

Когда к альпинистке поднимутся вновь

Следующие операции перенесли на 2026 г. Сезон восхождений на пике Победы длится с 10 июля по 15 августа. По заявлению киргизского альпиниста Наиля Муратова, эвакуацию будет возможно провести не раньше июля 2026 г. Для этого необходимо большое количество ресурсов и группа из 10–12 человек, которые смогут менять друг друга.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных