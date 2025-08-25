Что известно о судьбе альпинистки Натальи Наговициной

Новую попытку собирались предпринять 25 августа. За день до этого передают, что на высоте будет благоприятная погода. На тот момент Наговицина находилась на горе уже две недели, запасы еды и воды за этот период могли закончиться. Как писали на mountain.ru, шансов, что Наговицина жива, практически нет: «Но организаторы спасработ решили дать ей еще один». Для ее эвакуации планировалось задействовать вертолет.