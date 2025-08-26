Захарова: посольство РФ в Киргизии и МИД делали все для спасения Наговициной
Посольство РФ в Киргизии и МИД делали все возможное для активизации усилий по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Киргизии. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, отвечая на обращение сына Наговициной Михаила.
По ее словам, с момента поступления информации о Наговициной дипломаты, в том числе, находились в контакте с родственниками альпинистки.
25 августа сын альпинистки опубликовал в социальной сети «В контакте» обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, генеральному прокурору Игорю Краснову, МИД России, а также российскому послу в Киргизии Сергею Вакунову. Он попросил их оказать содействие в организации аэрофотосъемки района пика Победы с использованием дронов, а также, в случае если Наговицина жива, организовать спасательную операцию.
Сын альпинистки рассказал, что на полученном им видео от maga.fpv видно, что спустя семь дней после потери связи Наговицина активно машет рукой и полна сил.
«Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», – написал он.
26 августа Бастрыкин дал поручение обеспечить взаимодействие с МЧС России для содействия спасению российской альпинистки.
Операция по спасению Наговициной завершилась 25 августа после очередной неудачной попытки эвакуировать ее. Эвакуация не состоялась из-за ухудшения погоды. По данным портала mountain.ru, шансов, что спустя почти две недели альпинистка жива, практически нет.
12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, полученной при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и отправился на спуск за спасателями. После этого несколько раз предпринимались попытки снять альпинистку с пика Победы, но все из них оказались неудачными. В частности, к эвакуации привлекался вертолет Ми-8 минобороны Киргизии, но он совершил жесткую посадку.