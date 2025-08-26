Один из напавших на «Крокус» террористов прятался от полиции на дереве

Один из исполнителей теракта на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл», убежавший во время погони в лес, прятался от полицейских на дереве. Об этом сообщил свидетель по уголовному делу о теракте во время опроса в суде, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса.