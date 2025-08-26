Один из напавших на «Крокус» террористов прятался от полиции на дереве
Один из исполнителей теракта на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл», убежавший во время погони в лес, прятался от полицейских на дереве. Об этом сообщил свидетель по уголовному делу о теракте во время опроса в суде, передает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Собеседник агентства уточнил, что дерево пришлось спилить, поскольку террорист отказался слезать с него. По его словам, всех задержанных в результате погони правоохранители передали сотрудникам ФСБ России.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли огонь по зрителям. В результате нападения погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 пострадали. Общий ущерб от теракта оценивается в 6 млрд руб.
По данным Следственного комитета, нападение было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране». Следствие установило, что после совершения теракта исполнители собирались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Некоторых соучастников задержали при попытке пересечения границы.
4 августа в Мосгорсуде начался суд по делу о теракте. На скамье подсудимых находятся четверо исполнителей и 15 их соучастников. Все обвиняемые будут оставаться под стражей до 7 января по решению Второго западного окружного военного суда.