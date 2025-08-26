Собянин: в Москве сохранят связанные с Украиной названия улиц
Московские власти не собираются переименовывать «украинские» топонимы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Комсомольской правде».
«То, что сегодня во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим. Это будет безответственно», – сказал мэр.
Собянин привел в пример ситуацию с переименованием станции метро «Войковская», названной в честь революционера и участника подготовки расстрела семьи последнего российского императора Николая II Петра Войкова. В результате москвичи не согласились с предложением, поскольку название «Войковская» стала «звуком, к которому мы привыкли исторически».
Украинские власти переименовывают населенные пункты и улицы в городах, имеющие топонимы «российского наследия», с 2014 г. Этот процесс ускорился после начала российской спецоперации в 2022 г. Эксперты лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» российского РАНХиГС отмечали, что в столице страны Киеве переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым города.
При этом в июле этого года в Дальниковской общине Одесской области переименовали улицы, названные в честь украинских националистов. Им присвоили нейтральные названия.