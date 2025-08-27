В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дронов
После атаки БПЛА на жилые дома в центре Ростова-на-Дону ввели режим ЧС. Об этом объявил глава города Александр Скрябин.
«Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома», – написал он в Telegram.
Также принято решение организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, организовать поквартирный обход для его фиксации. Скрябин заявил, что администрация Ростова-на-Дону готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей.
Службам поручено организовать прием документов у граждан из пострадавших домов для осуществления предусмотренных выплат.
Атака беспилотников на Ростов-на-Дону произошла вечером 26 августа. Ночью 27 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский в областном центре. По его словам, кровля дома загорелась на площади 250 кв. м. Было эвакуировано 15 жильцов, пострадавших нет.
В течение ночи атаки происходили на Ростов-на-Дону, Таганрог, Новошахтинск, Неклиновский, Мясниковский, Миллеровский, Чертковский районы. При ударах пострадали жилые дома и автомобили, пострадавших нет. ТАСС писал, что семь многоквартирных жилых домов на Халтуринском переулке в Ростове-на-Дону получили повреждения после атаки БПЛА.