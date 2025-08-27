В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дронов

Атака беспилотников на Ростов-на-Дону произошла вечером 26 августа. Ночью 27 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский в областном центре. По его словам, кровля дома загорелась на площади 250 кв. м. Было эвакуировано 15 жильцов, пострадавших нет.