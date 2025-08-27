Гендиректора «Евростроя» арестовали по делу о хищениях на обороне Белгорода
Мещанский районный суд Москвы арестовал гендиректора компании «Еврострой» Эдгарда Херимяна на месяц и 27 суток по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.
Херимяна обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 15 лет лишения свободы.
Гендиректор «Евростроя» проходит по тому же делу, что и врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. 27 августа Мещанский суд Москвы арестовал его до 25 октября.
Базаров был задержан 25 августа и на следующий день этапирован в Москву. По версии следствия, он проходит по делу о хищении около 1 млрд руб. при возведении оборонительных объектов в Белгородской области. В то время фигурант был заместителем губернатора региона по строительству.