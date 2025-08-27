Газета
Суд арестовал врио замглавы Курской области Базарова до 25 октября

Мещанский суд Москвы арестовал врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова до 25 октября по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области, сообщили «РИА Новости».

Базаров был задержан 25 августа и на следующий день этапирован в Москву. По версии следствия, он проходит по делу о хищении около 1 млрд руб. при возведении оборонительных объектов в Белгородской области. В то время фигурант был заместителем губернатора региона по строительству.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн, комментируя ситуацию, подчеркнул, что «никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции». Он заверил, что региональные власти окажут следствию всю необходимую помощь.

В апреле 2025 г. по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов. Следствие считает, что они вместе с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение более 1 млрд руб., выделенных на строительство оборонных объектов. Позже сообщалось, что оба заключили сделку со следствием.

