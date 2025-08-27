ФССП требует через суд взыскать с Ходорковского земельный участок

В мае 2024 г. «Ведомости» писали, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в суд с требованием взыскать в доход государства 986 млн руб. и около $2 млн с бывших совладельцев ЮКОСа Ходорковского и Лебедева. В июне того же года Мещанский суд удовлетворил иск и постановил взыскать с них почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн.