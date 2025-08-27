Газета
Главная / Общество /

ФССП требует через суд взыскать с Ходорковского земельный участок

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Михаилу Ходорковскому (считается в России иноагентом), Платону Лебедеву и Владимиру Дубову. Об этом сообщил канал судов общей юрисдикции Москвы.

Речь идет об «обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц». По данным суда, установлен земельный участок, формально зарегистрированный на Дубова, но фактически принадлежащий Ходорковскому. ФССП просит обратить его в доход государства.

Сейчас еще не решен вопрос о принятии иска к производству Мещанского районного суда Москвы.

16 февраля сообщалось, что суд лишил семью Ходорковского права пользования квартирой в Москве, что стало основанием для снятия супруги Инны и троих детей бизнесмена с регистрационного учета.

В мае 2024 г. «Ведомости» писали, что заместитель генпрокурора Игорь Ткачев обратился в суд с требованием взыскать в доход государства 986 млн руб. и около $2 млн с бывших совладельцев ЮКОСа Ходорковского и Лебедева. В июне того же года Мещанский суд удовлетворил иск и постановил взыскать с них почти 1 млрд руб. и более $1,8 млн.

