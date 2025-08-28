В РФ предложили создать экспертный совет по развитию архитектурного кода страны

Суть инициативы заключается в отражении национальной идеи и гражданской принадлежности в архитектурно-градостроительных решениях. По словам исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, в настоящее время назрела необходимость закрепления смыслов и элементов визуализации в едином документе. Это требуется для их будущего применения в архитектурных решениях социальных, общественных, транспортных и иных зданиях, строениях и сооружениях.