В РФ предложили создать экспертный совет по развитию архитектурного кода страны
Клуб инвесторов Москвы предложил сформировать совет по созданию архитектурного кода страны. Инициатива была выдвинута в рамках круглого стола «Градостроительный и архитектурный код России», который состоялся в Национальном центре «Россия».
Суть инициативы заключается в отражении национальной идеи и гражданской принадлежности в архитектурно-градостроительных решениях. По словам исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, в настоящее время назрела необходимость закрепления смыслов и элементов визуализации в едином документе. Это требуется для их будущего применения в архитектурных решениях социальных, общественных, транспортных и иных зданиях, строениях и сооружениях.
В апреле в Национальном центре (НЦ) «Россия» состоялось подписание меморандумов, направленных на создание единого визуального кода страны. Документы направлены на создание единой системы визуальной идентичности страны и на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей посредством дизайна.