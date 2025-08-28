Движение поездов в Волгоградской области приостановили из-за налета БПЛА

В ночь на 23 августа украинский БПЛА рухнул на участке железной дороги Россошь – Сохрановка. В районе станции Сергеевка была нарушена работа контактной сети. Согласно данным РЖД, движение поездов удалось возобновить в кратчайшие сроки. Из-за происшествия задерживались 38 поездов, время отставания составляло до 3 часов 40 минут.