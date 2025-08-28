Движение поездов в Волгоградской области приостановили из-за налета БПЛА
Здание загорелось на станции Петров Вал Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Движение поездов временно приостановлено, говорится в сообщении Приволжской железной дороги.
К пассажирской инфраструктуре загоревшееся здание не относится. Предварительно, обошлось без пострадавших. Ведется обследование инфраструктуры.
Отмечается также, что возможна задержка пассажирских поездов. На Приволжской железной дороге работает оперативный штаб для координации работы по ликвидации последствий.
В ночь на 23 августа украинский БПЛА рухнул на участке железной дороги Россошь – Сохрановка. В районе станции Сергеевка была нарушена работа контактной сети. Согласно данным РЖД, движение поездов удалось возобновить в кратчайшие сроки. Из-за происшествия задерживались 38 поездов, время отставания составляло до 3 часов 40 минут.