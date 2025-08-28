Мошенники начали применять двухэтапную схему с кодом от домофона
Мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана: они предлагают россиянам получить персональный код для домофона, а затем имитируют звонок от представителя «Госуслуг». Об этом пишет «РИА Новости».
Аферист, звонящий жертве, называет ее адрес и предлагает оформить код, позволяющий открывать дверь подъезда без ключа. Если человек соглашается, на его телефон приходит смс от «Госуслуг» с шестизначным кодом, якобы для доступа в подъезд.
Через некоторое время жертве поступает звонок в мессенджере якобы от лица сотрудника «Госуслуг». Злоумышленник сообщает о попытке взлома и просит продиктовать присланный ранее код. После получения кода мошенник получает доступ к личному кабинету жертвы на портале. «Госуслуги» при этом информировали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.
27 августа в МВД РФ сообщили, что мошенники под видом сотрудников техподдержки или представителей школ убеждают россиян предоставить доступ к конфиденциальной информации под предлогом обновления или привязки номера телефона к электронному дневнику. Это приводит к краже денег. Злоумышленники просят потенциальных жертв сообщить им коды из SMS или направляют их на фишинговый ресурс.