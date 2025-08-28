Мошенники начали применять двухэтапную схему с кодом от домофона

Через некоторое время жертве поступает звонок в мессенджере якобы от лица сотрудника «Госуслуг». Злоумышленник сообщает о попытке взлома и просит продиктовать присланный ранее код. После получения кода мошенник получает доступ к личному кабинету жертвы на портале. «Госуслуги» при этом информировали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.