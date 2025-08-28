Посетители «Крокуса» вышли «подышать» и тем самым спаслись от теракта

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли огонь по зрителям. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 пострадали. Общий ущерб от теракта оценивается в 6 млрд руб. Следственный комитет полагает, что нападение было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране». Следствие установило, что после совершения теракта исполнители собирались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Некоторых соучастников задержали при попытке пересечения границы.