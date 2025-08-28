Посетители «Крокуса» вышли «подышать» и тем самым спаслись от теракта
Некоторые посетители концерта в подмосковном «Крокус сити холле» рассказали на судебном заседании, как они спаслись, покинув зал незадолго до теракта. Как сообщил участник процесса «РИА Новости», люди выходили по разным причинам: покурить, подышать или за водой.
Один из свидетелей показал, что вышел на перекур и увидел, как вооруженные люди входили в здание, после чего не вернулся внутрь. Рассмотрение уголовного дела о теракте проходит в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры для обеспечения безопасности участников процесса.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли огонь по зрителям. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 пострадали. Общий ущерб от теракта оценивается в 6 млрд руб. Следственный комитет полагает, что нападение было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране». Следствие установило, что после совершения теракта исполнители собирались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Некоторых соучастников задержали при попытке пересечения границы.
Суд по делу о теракте начался в Мосгорсуде 4 августа. На скамье подсудимых находятся четверо исполнителей и 15 их соучастников. Обвиняемые будут находиться под стражей до 7 января по решению Второго западного окружного военного суда.