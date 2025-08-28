Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Посетители «Крокуса» вышли «подышать» и тем самым спаслись от теракта

Ведомости

Некоторые посетители концерта в подмосковном «Крокус сити холле» рассказали на судебном заседании, как они спаслись, покинув зал незадолго до теракта. Как сообщил участник процесса «РИА Новости», люди выходили по разным причинам: покурить, подышать или за водой.

Один из свидетелей показал, что вышел на перекур и увидел, как вооруженные люди входили в здание, после чего не вернулся внутрь. Рассмотрение уголовного дела о теракте проходит в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры для обеспечения безопасности участников процесса.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 г. Четверо боевиков открыли огонь по зрителям. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, еще 609 пострадали. Общий ущерб от теракта оценивается в 6 млрд руб. Следственный комитет полагает, что нападение было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране». Следствие установило, что после совершения теракта исполнители собирались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области. Некоторых соучастников задержали при попытке пересечения границы.

Суд по делу о теракте начался в Мосгорсуде 4 августа. На скамье подсудимых находятся четверо исполнителей и 15 их соучастников. Обвиняемые будут находиться под стражей до 7 января по решению Второго западного окружного военного суда.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных