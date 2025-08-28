Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Ангарский маньяк» признал вину в убийстве еще двух человек

Ведомости

Михаил Попков, известный по прозвищу «ангарский маньяк», признал вину в еще двух убийствах. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Иркутской области.

Ведомство возобновило расследование уголовного дела, возбужденного в 2008 г. после обнаружения тел двух женщин. Тогда предварительное следствие по делу было приостановлено. На основании его материалов следователи смогли установить причастность Попкова к преступлению.

Установлено, что в августе 2008 г. Попков подъехал на автомобиле к участку, расположенному на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. Во время знакомства между ними произошла ссора. Пока одна женщина была в салоне автомобиля, Попков накинул на шею второй девушке, находившейся на улице, веревку и стянул ее концы. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он вернулся к автомобилю, вывел из него вторую женщину и убил ее аналогичным способом.

Попкову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Попков – бывший милиционер, совершал преступления в 1992–2011 гг. в вечернее и ночное время суток. Тела жертв со следами сексуального насилия были найдены на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области. Его задержали в 2012 г. во Владивостоке. Попков отбывает два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения.

В ноябре 2023 г. Ленинский районный суд Иркутска признал Попкова виновным в убийстве троих человек. Таким образом, количество жертв выросло до 84. В июле 2025 г. Попкову предъявили обвинение в еще одном убийстве, совершенном в мае 2011 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных