«Ангарский маньяк» признал вину в убийстве еще двух человек
Михаил Попков, известный по прозвищу «ангарский маньяк», признал вину в еще двух убийствах. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Иркутской области.
Ведомство возобновило расследование уголовного дела, возбужденного в 2008 г. после обнаружения тел двух женщин. Тогда предварительное следствие по делу было приостановлено. На основании его материалов следователи смогли установить причастность Попкова к преступлению.
Установлено, что в августе 2008 г. Попков подъехал на автомобиле к участку, расположенному на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. Во время знакомства между ними произошла ссора. Пока одна женщина была в салоне автомобиля, Попков накинул на шею второй девушке, находившейся на улице, веревку и стянул ее концы. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он вернулся к автомобилю, вывел из него вторую женщину и убил ее аналогичным способом.
Попкову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.
Попков – бывший милиционер, совершал преступления в 1992–2011 гг. в вечернее и ночное время суток. Тела жертв со следами сексуального насилия были найдены на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области. Его задержали в 2012 г. во Владивостоке. Попков отбывает два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения.
В ноябре 2023 г. Ленинский районный суд Иркутска признал Попкова виновным в убийстве троих человек. Таким образом, количество жертв выросло до 84. В июле 2025 г. Попкову предъявили обвинение в еще одном убийстве, совершенном в мае 2011 г.