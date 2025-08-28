«Ангарский маньяк» признал вину в убийстве еще двух человек

Установлено, что в августе 2008 г. Попков подъехал на автомобиле к участку, расположенному на Московском тракте в Ангарске, где встретил двух женщин. Во время знакомства между ними произошла ссора. Пока одна женщина была в салоне автомобиля, Попков накинул на шею второй девушке, находившейся на улице, веревку и стянул ее концы. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, он вернулся к автомобилю, вывел из него вторую женщину и убил ее аналогичным способом.