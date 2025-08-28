Роспотребнадзор разработал первый в РФ набор реагентов для выявления 25 вирусов

23 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет число заражений новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, получившим название XFG, или «Стратус». На тот момент, по ее словам, ежедневное количество случаев инфицирования этим вариантом уже достигало 300–384 и продолжало увеличиваться. Попова обратила внимание, что новый штамм обладает повышенной заразностью, но заболевание протекает в легкой форме.