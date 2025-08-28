Роспотребнадзор разработал первый в РФ набор реагентов для выявления 25 вирусов
Специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали набор реагентов для выявления 25 вирусов, включая грипп и коронавирус. Это первая российская зарегистрированная тест-система со столь широким спектром диагностики, говорится в сообщении ведомства.
Разработка позволяет одновременно обнаруживать основные возбудители ОРВИ: энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и COVID-19.
Тест отличается высокой точностью, что помогает врачам быстро ставить диагноз и подбирать терапию. Все компоненты производства РФ, что обеспечивает независимость от импорта и доступность диагностики, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
23 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет число заражений новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, получившим название XFG, или «Стратус». На тот момент, по ее словам, ежедневное количество случаев инфицирования этим вариантом уже достигало 300–384 и продолжало увеличиваться. Попова обратила внимание, что новый штамм обладает повышенной заразностью, но заболевание протекает в легкой форме.