Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

Ведомости

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Кирилла Вышинского. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин назвал Вышинского мужественным, сильным духом человеком и блестящим журналистом. По словам главы государства, покойный честно исполнял свой профессиональный долг и отстаивал правду, работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства «Россия сегодня» на Украине.

«Неонацистский режим обрушил на него жестокие репрессии, но Кирилл не сломался, не изменил своим убеждениям и принципам», – подчеркнул президент.

По словам Путина, Вышинский, будучи истинным патриотом России и Украины, искренне верил, что все испытания будут преодолены, а традиции дружбы и братства, которые веками связывали оба народа, будут возрождены и укреплены.

Вышинский скончался 23 августа в Москве после тяжелой болезни. После событий 2014 г. он возглавлял украинское отделение «РИА Новости». В мае 2018 г. был арестован СБУ по обвинению в госизмене из-за своей профессиональной позиции. Он провел в заключении 470 дней, пока в сентябре 2019 г. не был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. Международные организации и российские власти резко осудили его преследование. После освобождения вошел в Совет по правам человека при президенте РФ, продолжая работу в медиагруппе «Россия сегодня».

