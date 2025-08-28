Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

Вышинский скончался 23 августа в Москве после тяжелой болезни. После событий 2014 г. он возглавлял украинское отделение «РИА Новости». В мае 2018 г. был арестован СБУ по обвинению в госизмене из-за своей профессиональной позиции. Он провел в заключении 470 дней, пока в сентябре 2019 г. не был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. Международные организации и российские власти резко осудили его преследование. После освобождения вошел в Совет по правам человека при президенте РФ, продолжая работу в медиагруппе «Россия сегодня».