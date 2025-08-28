Суд приговорил «ангарского маньяка» к 9,5 года колонии за убийство 2011 года

Установлено, в мае 2011 г. Попков встретил в парке «Современник» Ангарска 36-летнюю женщину, избил ее и несколько раз ударил топором по голове. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес тело погибшей в нежилую кирпичную башню, облил его горючей жидкостью и поджег. Попков признал вину в преступлении – написал явку с повинной.