Суд приговорил «ангарского маньяка» к 9,5 года колонии за убийство 2011 года
Ангарский городской суд Иркутской области приговорил Михаила Попкова, известного по прозвищу «ангарский маньяк», к 9,5 года лишения свободы. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Установлено, в мае 2011 г. Попков встретил в парке «Современник» Ангарска 36-летнюю женщину, избил ее и несколько раз ударил топором по голове. Чтобы скрыть следы преступления, он перенес тело погибшей в нежилую кирпичную башню, облил его горючей жидкостью и поджег. Попков признал вину в преступлении – написал явку с повинной.
Подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По совокупности с приговорами, вынесенными ранее, ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Попков – бывший милиционер. Он совершал преступления в 1992–2011 гг. вечером и ночью. Тела жертв со следами сексуального насилия нашли на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области. Попкова задержали в 2012 г. во Владивостоке. Он отбывает два пожизненных срока за убийство 81 женщины и три покушения.
В ноябре 2023 г. Ленинский районный суд Иркутска признал Попкова виновным в убийстве троих человек. Таким образом, число жертв выросло до 84. 28 августа 2025 г. Попкову предъявили обвинение в еще двух убийствах, совершенных в августе 2008 г.