Суд взыскал с Украины и двух банков США $372 млн за изъятие «дочки» Сбербанка
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к украинским государственным органам и двум американским банкам о взыскании ущерба, нанесенного экспроприацией украинской дочерней структуры Сбербанка.
В материалах дела указано, что иск удовлетворен в полном объеме. Решение было принято по итогам четырехчасового заседания, прошедшего в закрытом режиме 28 августа. Его детали не раскрываются.
Исковое заявление было подано в сентябре 2024 г. к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», а также Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
Генпрокуратура России просила суд признать незаконными действия ответчиков по изъятию имущества Международного резервного банка (бывшего дочернего банка Сбербанка на Украине) и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка порядка $372 млн (свыше 29,9 млрд руб. по актуальному курсу). Именно такая сумма средств МРБ находилась на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направляла в суд ходатайства об уточнении размера исковых требований, однако их содержание не разглашается.
Нацбанк Украины отозвал лицензию у МРБ 25 февраля 2022 г. и решил его ликвидировать. В мае 2022 г. СНБО Украины постановил принудительно изъять принадлежащие Сбербанку акции и другие финансовые активы в виде прав требования долга к МРБ на 14,9 млрд гривен (около 34,6 млрд руб. по текущему курсу). Исключением стали 3 млрд гривен, которые направились на удовлетворение требований кредиторов.