Суд взыскал с Украины и двух банков США $372 млн за изъятие «дочки» Сбербанка

Генпрокуратура России просила суд признать незаконными действия ответчиков по изъятию имущества Международного резервного банка (бывшего дочернего банка Сбербанка на Украине) и взыскать с них солидарно в пользу Сбербанка порядка $372 млн (свыше 29,9 млрд руб. по актуальному курсу). Именно такая сумма средств МРБ находилась на его корреспондентских счетах в американских банках-ответчиках. В ноябре и январе Генпрокуратура направляла в суд ходатайства об уточнении размера исковых требований, однако их содержание не разглашается.