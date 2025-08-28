Сборные Швеции и Финляндии пригрозили бойкотом НХЛ из-за России
Сборные Швеции и Финляндии готовы были отказаться от участия в Турнире четырех наций под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в случае допуска сборной России. Об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли в интервью Sportskeeda.
По его словам, руководство НХЛ было вынуждено принять ультиматум, чтобы сохранить целостность соревнований.
Российская команда приглашение не получила. Турнир прошел в феврале 2025 г. в Монреале и Бостоне, участие в нем приняли сборные США, Финляндии, Швеции и Канады. Победу в итоге одержали канадцы.
28 июля стало известно, что НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) согласовали новое коллективное соглашение, которое вступит в силу в сентябре 2026 г. Документ учитывает интересы игроков, клубов и самой лиги. Контракты станут короче, бонусы ограничат, но зарплаты хоккеистов вырастут. Сезон также станет длиннее.