Сборные Швеции и Финляндии пригрозили бойкотом НХЛ из-за России

Сборные Швеции и Финляндии готовы были отказаться от участия в Турнире четырех наций под эгидой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в случае допуска сборной России. Об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли в интервью Sportskeeda.