СК возбудил дело в отношении врио начальника представительства Минобороны

По данным следствия, государственный заказчик и акционерное общество «Электросигнал» в 2022–2023 г. заключили контракт на поставку средств связи. Ответственность за контроль исполнения данного контракта возлагалась на Мороза. В указанный период он, проявляя халатность к своим служебным обязанностям, подписал документы, содержащие недостоверную информацию о стоимости и объемах работ. В результате условия контракта не были выполнены, что привело к причинению Минобороны ущерба в особо крупном размере.