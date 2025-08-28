СК возбудил дело в отношении врио начальника представительства Минобороны
Военные следователи Следственного комитета (СК) РФ инициировали уголовное дело против врио начальника 199-го военного представительства Министерства обороны Дмитрия Мороза. Его подозревают в ненадлежащем выполнении своих обязанностей в процессе реализации государственного оборонного заказа. Об этом ТАСС сообщили в Главном военном следственном управлении ведомства.
По данным следствия, государственный заказчик и акционерное общество «Электросигнал» в 2022–2023 г. заключили контракт на поставку средств связи. Ответственность за контроль исполнения данного контракта возлагалась на Мороза. В указанный период он, проявляя халатность к своим служебным обязанностям, подписал документы, содержащие недостоверную информацию о стоимости и объемах работ. В результате условия контракта не были выполнены, что привело к причинению Минобороны ущерба в особо крупном размере.
28 июля следователи завершили расследование уголовного дела против директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при выполнении государственного оборонного заказа (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Во время предварительного следствия он признал вину и добровольно возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд Севастополя.
По данным следствия, в феврале 2023 г. государство заключило многомиллионный контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку оборудования. Контроль за его исполнением был предоставлен Флори. При исполнении заказа судостроительным заводом сотрудники вносили ложные сведения в документы о стоимости и присвоили более 4 млн руб. бюджетных средств.