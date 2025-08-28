В Польше во время репетиции разбился истребитель F-16
Во время репетиции авиашоу в польском городе Радом потерпел крушение истребитель F-16. Пилот погиб, не успев катапультироваться. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на пресс-секретаря правительства страны Адама Шлапка.
По данным телеканала, на место происшествия уже направляется глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Кроме того, пресс-секретарь МВД Каролина Галецка рассказала, что службы государственной пожарной охраны находятся наготове.
21 августа военный истребитель F/A-18D Hornet взорвался при попытке взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта Султана Хаджи Ахмада Шаха в Куантане (штат Паханг, Малайзия). Инцидент произошел около 21:05 по местному времени. Оба члена экипажа – пилот и специалист по системам вооружения – успели катапультироваться и выжили.