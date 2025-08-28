Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
28 августа Росавиация вводила аналогичные ограничения в воздушных гаванях Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч») и Казани. Сейчас мера продолжает действовать только в аэропорту Калуги.
В ночь на 28 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА. Наибольшее число сбитых беспилотников – 22 единицы – пришлось на акваторию Черного моря. По 21 БПЛА было сбито в Ростовской и Самарской областях. Еще 18 воздушных целей российские военные поразили в Краснодарском крае и 11 – в Крыму. По три БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Саратовской областей. Два беспилотника силы ПВО сбили над территорией Волгоградской области и один – над Азовским морем.