Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 27 августа до 07:00 мск 28 августа, говорится в сообщении Минобороны.

Наибольшее число сбитых беспилотников – 22 единицы – пришлось на акваторию Черного моря. По 21 БПЛА было сбито в Ростовской и Самарской областях. Еще 18 воздушных целей российские военные поразили в Краснодарском крае и 11 – в Крыму. По три БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Саратовской областей. Два беспилотника силы ПВО сбили над территорией Волгоградской области и один – над Азовским морем.

После падения фрагментов БПЛА загорелось здание на железнодорожной станции Петров Вал в Волгоградской области. Движение поездов временно приостановили. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы ПВО сбили БПЛА в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. В селе Маньково-Калитвенское фрагменты беспилотника рухнули на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина оказался обесточен. В связи с угрозой детонации застрявшей в кровле боевой части пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов. Всего эвакуировано 89 человек, включая детей. Место падения неразорвавшегося фрагмента оцепили, ожидается прибытие саперной группы.

