Силы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над регионами России

Наибольшее число сбитых беспилотников – 22 единицы – пришлось на акваторию Черного моря. По 21 БПЛА было сбито в Ростовской и Самарской областях. Еще 18 воздушных целей российские военные поразили в Краснодарском крае и 11 – в Крыму. По три БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Саратовской областей. Два беспилотника силы ПВО сбили над территорией Волгоградской области и один – над Азовским морем.