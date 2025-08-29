Минпросвещения определило единый режим работы школ

28 августа подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания разработал рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Они предполагают церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России на линейках. Торжественное мероприятие может состояться в актовом или спортивном зале и на улице в зависимости от погоды. Допускается также использование традиций учреждения, включая вынос знамени, исполнение гимна организации и возложение цветов к памятным местам.