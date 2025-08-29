Минпросвещения определило единый режим работы школ
Министерство просвещения России установило единый график работы школ в течение учебного дня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ ведомства.
Согласно новым правилам, занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00 и заканчиваться не позже 19:00 при организации второй смены. Учеба для 5-х, 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья должна проходить исключительно в первую смену.
По словам начальника нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергея Пепеляева, проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Он также отметил, что документ содержит нормы, закрепленные СанПиНом.
Новый учебный год начнется 1 сентября и продлится до 26 мая. Школы вправе организовывать учебный процесс как по четвертям, так и по триместрам. Соответствующие рекомендации уже направлены в субъекты страны.
28 августа подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания разработал рекомендации по проведению Дня знаний в школах и колледжах. Они предполагают церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России на линейках. Торжественное мероприятие может состояться в актовом или спортивном зале и на улице в зависимости от погоды. Допускается также использование традиций учреждения, включая вынос знамени, исполнение гимна организации и возложение цветов к памятным местам.