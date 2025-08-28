В Госдуме предложили запретить домашние задания для школьников на выходные

26 августа Кравцов сообщил, что Минпросвещения установило нормативы времени на выполнение домашнего задания для школьников. Согласно нормативам, учащимся 1-го класса рекомендуется тратить на домашнее задание не более одного часа. Для учеников 2-го и 3-го классов это время установлено на уровне 1,5 часа. Школьникам 4-го класса отводится до двух часов на выполнение домашних заданий.