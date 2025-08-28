Газета
Главная / Общество /

В Госдуме предложили запретить домашние задания для школьников на выходные

Ведомости

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением законодательно запретить задавать школьникам домашние задания на выходные и праздничные дни. Об этом сообщает ТАСС.

По данным авторов инициативы, в среднем школьники уделяют на выполнение домашних заданий более четырех часов в день. Это время, в сочетании с уроками в учебном заведении, приводит к психологическому и физическому переутомлению.

Кроме того, они отметили рост использования интернет-ресурсов и нейросетей для выполнения домашних заданий. По мнению депутатов, это не только отрицательно сказывается на качестве образования и создает иллюзию быстрого выполнения заданий, но и «порой превращается в пустую трату времени».

Минпросвещения разработало рекомендации для оптимизации нагрузки школьников

Общество

Предполагается, что реализация данной инициативы позволит школьникам полноценно отдыхать в выходные дни, улучшит их психоэмоциональное состояние и предоставит больше времени для активного отдыха и семейных мероприятий. Помимо этого внедрение этой меры также поспособствует повышению качества усвоения учебного материала, так как дети смогут сосредоточиться на учебе в будние дни, подчеркнули парламентарии.

26 августа Кравцов сообщил, что Минпросвещения установило нормативы времени на выполнение домашнего задания для школьников. Согласно нормативам, учащимся 1-го класса рекомендуется тратить на домашнее задание не более одного часа. Для учеников 2-го и 3-го классов это время установлено на уровне 1,5 часа. Школьникам 4-го класса отводится до двух часов на выполнение домашних заданий.

