Родительские чаты в Москве будут переведены в Max с 1 сентября
Все школьные и родительские чаты в Москве будут переведены в мессенджер Max с 1 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции ТАСС.
Ракова подчеркнула, что принят федеральный закон.
27 августа министр просвещения Сергей Кравцов заявлял телеканалу «Россия 1», что ведомство не намерено насильно переводить учителей в национальный мессенджер Мax. При этом он подчеркнул, что система образования максимально быстро перейдет на этот сервис благодаря удобному интерфейсу и надежной защите данных.