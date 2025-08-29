Число пострадавших при атаке дрона в Орле выросло до четырех
Количество пострадавших в Орловской области в результате ночной атаки беспилотников возросло до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Из-за падения обломков дронов в Орле получили повреждения многоквартирный дом, хозяйственная постройка и личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе повреждены два частных дома. Сотрудники МЧС и правоохранители работают на местах происшествий, ситуация находится под контролем.
Ночью 29 августа Клычков написал об одном пострадавшем в результате атаки беспилотников и падения обломков.
Минобороны сообщало об уничтожении системами противовоздушной обороны 54 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Атаки были отражены в Брянской, Орловской, Рязанской, Тульской, Курской, Калужской и Новгородской областях, в Крыму и над Черным морем.
На фоне попыток атак вводились ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги («Грабцево»). Они применялись для обеспечения безопасности полетов. Во время действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет.