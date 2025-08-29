Прах Щедрина развеют над Россией вместе с прахом Майи Плисецкой

Прах композитора Родиона Щедрина вместе с прахом его жены балерины Майи Плисецкой развеют над Россией в соответствии с его завещанием. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев.