Прах Щедрина развеют над Россией вместе с прахом Майи Плисецкой
Прах композитора Родиона Щедрина вместе с прахом его жены балерины Майи Плисецкой развеют над Россией в соответствии с его завещанием. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев.
Он отметил, что дата церемонии еще не определена.
О смерти Щедрина стало известно 29 августа. Ему было 92 года. Плисецкая же умерла в 2015 г. в возрасте 90 лет.
Щедрин окончил Московскую консерваторию как композитор и пианист, позднее преподавал там же. Выступал как пианист, исполняя собственные сочинения.
Он является автором балетов «Конек-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и опер «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка». Щедрин создал более полутора сотен камерных, хоровых и симфонических пьес, а также музыку к театральным постановкам и кино.