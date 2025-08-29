Газета
Главная / Общество /

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Щедрина

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина в связи с его смертью. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы республики.

Лукашенко назвал Щедрина легендарным композитором и отметил, что его выдающиеся произведения многие десятилетия покоряют глубиной и силой звучания. По его словам, в Белоруссии композитора будут помнить как величайшего мастера, чье творческое наследие стало достоянием мировой музыкальной культуры.

«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», – подчеркнул президент.

Фото.

«Быть русским композитором – моя данность»: произведения и любовь Родиона Щедрина

Стиль жизни / Фото

29 августа Щедрин умер в возрасте 92 лет. В Большом театре его смерть назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства. Ожидается, что прах композитора вместе с прахом его жены балерины Майи Плисецкой развеют над Россией в соответствии с его завещанием.

Щедрин родился 16 декабря 1932 г. в Москве. В 1950 г. поступил в Московскую консерваторию, где параллельно занимался на композиторском отделении и фортепианном факультете. С отличием окончил оба направления, позднее преподавал там же. Выступал как пианист, исполняя собственные сочинения.

Щедрин – автор балетов «Конек-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и опер «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка». Он создал более полутора сотен камерных, хоровых и симфонических пьес, музыку к театральным постановкам и кино.



