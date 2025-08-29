Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Щедрина

29 августа Щедрин умер в возрасте 92 лет. В Большом театре его смерть назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства. Ожидается, что прах композитора вместе с прахом его жены балерины Майи Плисецкой развеют над Россией в соответствии с его завещанием.