Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Щедрина
Президент России Владимир Путин передал соболезнования родным и близким композитора Родиона Щедрина. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля.
Путин назвал уход Щедрина тяжелой и невосполнимой потерей для отечественной и мировой культуры. Президент указал, что он был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым и обладавшим огромным внутренним достоинством человеком.
«Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, в наших сердцах», – заявил Путин.
29 августа в Большом театре сообщили, что Щедрин умер в возрасте 92 лет. Прах композитора вместе с прахом его жены балерины Майи Плисецкой развеют над Россией в соответствии с его завещанием.
Щедрин родился 16 декабря 1932 г. в Москве. В 1950 г. поступил в Московскую консерваторию, где окончил композиторское отделение и фортепианный факультет. Позднее преподавал там же. Выступал как пианист, исполняя собственные сочинения.
Щедрин является автором балетов «Конек-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и опер «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка» и др. Он создал свыше полутора сотен камерных, хоровых и симфонических пьес, музыку к театральным постановкам и кино.