Правительство России установило платный проезд по участку М-3 «Украина»
Правительство РФ установило платный проезд по участку трассы М-3 «Украина». Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Платным станет проезд от Бекасово до Малоярославца. Правило установлено до 31 декабря 2110 г.
В августе депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для участников спецоперации.
До этого, 31 июля, президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право бесплатного проезда по платным дорогам транспортным средствам силовых структур. До этого право бесплатно ездить по платным дорогам было у полиции, пожарных, скорой помощи, военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб.