Главная / Общество /

Генерал Оглоблин попросил строго его не наказывать за взятку 12 млн рублей

Ведомости

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 млн руб. от пермского завода «Телта». Об этом он заявил в последнем слове в 235-м гарнизонном военном суде, сообщил «РИА Новости» один из участников процесса.

«Оглоблин в последнем слове заявил, что вину признает и раскаивается, что он помогал следствию и ущерба не причинил, просил суд его строго не наказывать», – рассказали агентству.

По данным агентства, в прениях сторон гособвинитель просил суд назначить генерал-майору 12,5 лет лишения свободы по совокупности преступлений с приговором Московского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2022 г. Тогда Оглоблина приговорили к 4,5 года лишения свободы за хищение 1,6 млрд руб. бюджетных средств при исполнении госконтракта на цифровизацию вооруженных сил.

СК завершил следствие по делу экс-начальника управления планирования связи ВС РФ

Общество

Адвокат фигуранта Максим Довгань заявил «РИА Новости», что Оглоблин не согласен с квалификацией дела. Уголовное дело, пояснил он, появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной и дал показания на генералов Халила Арсланова и Вадима Шамарина. Обвиняемый должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, подчеркнул адвокат.

Дело бывшего начальника управления планирования связи ГУС ВС России слушается в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме. По версии следствия, в 2016–2021 гг. Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» взятки на общую сумму 12 млн руб. за покровительство при исполнении госконтракта на поставку средств связи на сумму более 1,2 млрд руб. Изначально генерал фигурировал в деле лишь как свидетель. Но в октябре 2024 г. стал обвиняемым и был отправлен в СИЗО. 21 августа прокуратура в ходе прений сторон запросила для Оглоблина наказание в виде 12,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 60 млн руб.

