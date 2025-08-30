Генерал Оглоблин попросил строго его не наказывать за взятку 12 млн рублей

Дело бывшего начальника управления планирования связи ГУС ВС России слушается в 235-м гарнизонном военном суде в закрытом режиме. По версии следствия, в 2016–2021 гг. Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» взятки на общую сумму 12 млн руб. за покровительство при исполнении госконтракта на поставку средств связи на сумму более 1,2 млрд руб. Изначально генерал фигурировал в деле лишь как свидетель. Но в октябре 2024 г. стал обвиняемым и был отправлен в СИЗО. 21 августа прокуратура в ходе прений сторон запросила для Оглоблина наказание в виде 12,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 60 млн руб.