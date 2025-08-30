Пострадавших при попытке спасти Наговицину альпинистов отправили в Москву
Российских альпинистов-спасателей Баира Батуева и Александра Семенова, которые пострадали 16 августа после падения вертолета при неудачной попытке спасения альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы, отправили из Бишкека в Москву для лечения. Об этом сообщает ТАСС.
Перелет организовало посольство России в Киргизии. Представитель дипведомства рассказал агентству, что Батуев является одним из спасателей, которые принимали участие в операции по эвакуации Наговициной. Он и Семенов были в вертолете, который потерпел жесткую посадку в районе пика Победы. Все находившиеся на борту остались живы, но получили травмы.
У Батуева выявлены проблемы с позвоночником. Ожидается, что медицинскую помощь ему окажут специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.
12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, полученной при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. После этого попытки снять альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз, но все они оказались неудачными.
27 августа госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что по результатам аэровидеосъемки места нахождения Наговициной признаков жизни у нее не обнаружено. В этот же день МЧС Киргизии официально признало альпинистку пропавшей без вести.