Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП

12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, полученной при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. После этого попытки снять альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз, но все они оказались неудачными.