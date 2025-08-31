Наговицина подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы в случае ЧП
Российская альпинистка Наталья Наговицина перед восхождением на пик Победы в Киргизии подписала расписку, снимающую ответственность с туристической компании Ak-Sai Travel в случае чрезвычайного происхождения не по вине фирмы. Об этом пишут «Извеестия» со ссылкой на документы.
В расписке альпинистка приняла на себя полную ответственность за свое здоровье и безопасность, а также отказалась от любых претензий к фирме.
Несмотря на наличие документа, компания организовала спасательную операцию за свой счет, потратив $60 000. Страховка покроет лишь 10-12% от этой суммы. Как подчеркнула руководитель Ak-Sai Travel Елена Калашникова, организация не предъявляет никаких требований к сыну Наговициной.
12 августа Наговицина застряла на пике Победы после травмы ноги, полученной при спуске с пика, который является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань (абсолютная высота составляет 7439 м). Напарник оказал ей первую помощь и отправился за спасателями. После этого попытки снять альпинистку с пика Победы предпринимались несколько раз, но все они оказались неудачными.
27 августа госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил, что по результатам аэровидеосъемки места нахождения Наговициной признаков жизни у нее не обнаружено. В этот же день МЧС Киргизии официально признало альпинистку пропавшей без вести.