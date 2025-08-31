Депутат Буцкая: учителям стоит дарить подарки стоимостью до 3000 рублей
Учителям можно дарить подарки стоимостью до 3000 руб. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.
Это правило установлено в ст. 575 Гражданского кодекса (не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 руб.). Она рекомендовала родителям сохранять чеки, подтверждающие стоимость подарков. По ее словам, наличие чека и фотографии подарка поможет избежать вопросов в случае их возникновения.
«Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того, чтобы он мог заниматься с ребятами», – отметила депутат.
Учебный год 2025/2026 продлится с 1 сентября 2025 г. по 26 мая 2026 г. В Минпросвещения сообщали, что ведомство направило регионам рекомендации по возможности организации обучения по четвертям и по триместрам. Также школам следует предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы длительностью не менее семи дней.
29 августа «РИА Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения писало, что ведомство установило единый график работы школ в течение учебного дня. Согласно правилу, занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00 и заканчиваться не позже 19:00 при организации второй смены. Учеба для 5-х, 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья должна проходить исключительно в первую смену.