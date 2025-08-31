Депутат Буцкая: учителям стоит дарить подарки стоимостью до 3000 рублей

29 августа «РИА Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения писало, что ведомство установило единый график работы школ в течение учебного дня. Согласно правилу, занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00 и заканчиваться не позже 19:00 при организации второй смены. Учеба для 5-х, 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья должна проходить исключительно в первую смену.