Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Депутат Буцкая: учителям стоит дарить подарки стоимостью до 3000 рублей

Ведомости

Учителям можно дарить подарки стоимостью до 3000 руб. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

Это правило установлено в ст. 575 Гражданского кодекса (не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 руб.). Она рекомендовала родителям сохранять чеки, подтверждающие стоимость подарков. По ее словам, наличие чека и фотографии подарка поможет избежать вопросов в случае их возникновения.

«Если у вас хорошие отношения с учителем, всегда есть понимание, что нужно было бы для учителя, для того, чтобы он мог заниматься с ребятами», – отметила депутат.

Учебный год 2025/2026 продлится с 1 сентября 2025 г. по 26 мая 2026 г. В Минпросвещения сообщали, что ведомство направило регионам рекомендации по возможности организации обучения по четвертям и по триместрам. Также школам следует предусмотреть осенние, зимние и весенние каникулы длительностью не менее семи дней. 

29 августа «РИА Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения писало, что ведомство установило единый график работы школ в течение учебного дня. Согласно правилу, занятия во всех образовательных учреждениях должны начинаться не раньше 8:00 и заканчиваться не позже 19:00 при организации второй смены. Учеба для 5-х, 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья должна проходить исключительно в первую смену.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных