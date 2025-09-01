«Фобос»: метеорологическое лето в России продлится еще две недели
Метеорологическое лето в России будет на две недели длиннее календарного. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России на 1-2 градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20-40%, – написал он в Telegram.
По его словам, особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда в Москве средняя температура будет 20 градусов тепла – это на 5 градусов выше нормы. Общее количество осадков будет отставать от климатического графика в два – три раза, отметил синоптик, назвав это затяжным бабьем летом.
Август в Москве стал прохладным и дождливым. Только за первые 10 дней прошлого месяца в столице выпало почти две трети осадков от положенного за весь август, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.