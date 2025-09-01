«Фобос»: метеорологическое лето в России продлится еще две недели

По его словам, особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда в Москве средняя температура будет 20 градусов тепла – это на 5 градусов выше нормы. Общее количество осадков будет отставать от климатического графика в два – три раза, отметил синоптик, назвав это затяжным бабьем летом.