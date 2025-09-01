Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Волгограда
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
1 сентября Росавиация вводила аналогичные ограничения в аэропортах Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Нижнего Новгорода («Стригино»). По состоянию на 15:25 мск мера продолжает действовать только в воздушной гавани Волгограда.
В Минобороны сообщали, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 260 беспилотников, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. По данным ведомства, средства Вооруженных сил (ВС) РФ также вывели из строя пусковую установку РСЗО HIMARS, многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, а также кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot.
В ночь на 1 сентября средства ПВО ликвидировали 50 беспилотников вооруженных сил Украины. Наибольшее количество воздушных целей – 16 единиц – российские военные уничтожили над акваторией Черного моря.