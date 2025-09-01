Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Волгограда

В Минобороны сообщали, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 260 беспилотников, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. По данным ведомства, средства Вооруженных сил (ВС) РФ также вывели из строя пусковую установку РСЗО HIMARS, многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65, а также кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot.