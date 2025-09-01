Пострадавшего в Курской области оператора ВГТРК Солдатова доставили в Москву

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который подорвался на мине в Курской области, доставили в Москву на вертолете. В столице он будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Александра Вишневского. Об этом сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram-канале.