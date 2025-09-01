Пострадавшего в Курской области оператора ВГТРК Солдатова доставили в Москву
Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, который подорвался на мине в Курской области, доставили в Москву на вертолете. В столице он будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Александра Вишневского. Об этом сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный в Telegram-канале.
По его данным, лечащий хирург Валерий Митиш уже принял Солдатова и провел одну успешную операцию. Поддубный отметил, что в дальнейшем оператора ожидают и другие медицинские вмешательства.
Врачи сделают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия подрыва на мине, добавил военкор. Он отметил, что Солдатову в будущем придется многому учиться заново.
«Он не один, с ним вся наша ВГТРК», – заключил Поддубный.
28 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Солдатов травмировался во время работы в одном из населенных пунктов. Там ему оказали первую помощь военные перед отправкой в больницу. Журналиста прооперировали и перевели в реанимацию, его состояние стабильно.